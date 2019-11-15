РИАМО - 15 ноя. Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой нашли на территории природного парка «Лосиный остров» на востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«Вечером 14 ноября на территории парка «Лосиный остров» обнаружили тело 45-летней женщины с многочисленными ранениями. Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала собеседник агентства.

Криминалисты проводят осмотр места преступления. Обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого устанавливаются.

По данным СМИ, неизвестный нанес погибшей около 20 ударов ножом.

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