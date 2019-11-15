РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Застройщик планирует завершить к концу ноября работы по благоустройству территории и строительству спортивного ядра новой школы на 825 мест в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В ходе проведения очередного выездного рабочего совещания на строящейся школе на 825 мест в микрорайоне Климовск представители комитета по строительству и архитектуре Подольска, МКУ «Градостроительное управление» и подрядная организация ООО «Триумф» скорректировали сроки окончания отдельных этапов работ.

«Работы по благоустройству территории и строительству спортивного ядра планируется завершить к концу ноября. На текущий момент на территории спортивного ядра ведутся работы по укладке асфальта на спортивных площадках, а также на беговых дорожках вокруг футбольного поля», – говорится в сообщении.

Внутренние работы на объекте проводятся в соответствии с графиком окончания работ. В настоящее время подходят к завершению работы по устройству напольной и настенной плитки на объекте и начались работы по устройству подвесного потолка в зонах рекреации объекта.