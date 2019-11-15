РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. Единые платежные документы (ЕПД) ТСЖ «Магнолия» в Мытищах привели в соответствие требованиям жилищного законодательства по предписанию Госжилинспекции Московской области, они стали информативнее и понятнее для жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«При проверке обращения жителей дома №40 корпус 3 на улице Колпакова инспекторы установили: ТСЖ в своих платежках не размещало информацию о потреблении коммунальных ресурсов в МКД. Это касалось их суммарного объема, доли на общедомовые нужды, показаний коллективных приборов учета. Не были указаны площади дома: общая, а также жилых помещений и мест общего пользования», – говорится в сообщении.

ТСЖ «Магнолия» не придерживалось установленных жилищным законодательством наименований услуг: «содержание жилого помещения», «обращение с ТКО», «взнос на капитальный ремонт», «горячее водоснабжение (энергия), горячее водоснабжение (носитель)». Все это нарушало нормы Жилищного кодекса и постановления правительства региона об утверждении формы ЕПД.

«ТСЖ получило предписание об устранении нарушений в течение двух месяцев. По истечении этого срока «Магнолия» представила доказательства того, что жители дома теперь получают платежки, которые соответствуют всем установленным требованиям. Они стали более информативными и понятными», – отмечается в материале.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркнула, что УК рассылала платежные документы, которые не соответствовали требованиям жилищного законодательства.

«Унификация единого платежного документа позволяет сделать прозрачным формирование платежей за жилищно-коммунальные услуги во всей Московской области. Жители должны получать из них полную информацию о ЖКУ. А управляющие организации, применяя ЕПД, облегчают своим бухгалтерам их обработку и уменьшают вероятность нарушений правил предоставления коммунальных услуг», – добавила Федина.