РИАМО - 15 ноя. Транспортная ассоциация московской агломерации представила результаты рейтинга качества агрегаторов такси в столице по состоянию на октябрь этого года, результаты исследования имеются в распоряжении РИАМО.

Проверке подвергли агрегаторы Uber, Gett, «Ситимобил», «Везет», «Индрайвер», «Максим», «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф». У машин проверялось наличие разрешений на работу, цвет корпуса, наличие колпаков и шашечек. В совокупную выборку попали 250 такси.

«Проведение контрольных закупок осуществлялось посредством размещения заказов через мобильные приложения у восьми агрегаторов (более 90% машин такси пользуются услугами этих агрегаторов). Указанные в заказе данные — госномер, марку и модель автомобиля — сверяли с данными фактически прибывшего автомобиля», - отмечается в материале.

Проверка наличия или отсутствия разрешения проводилась на основании данных, указанных в официальном реестре на сайте правительства Москвы.

«Лидером по доле машин с нарушениями (по параметру «наличие разрешений» - ред.) стал агрегатор «Максим» (93,5%), на втором месте «Ситимобил» (38,7%), на третьем – «Индрайвер» с долей нарушений в 37,5%. Минимальная доля машин без разрешений приходится только на два агрегатора такси – «Яндекс.Такси» (6,3%) и Uber (3,1%)», - отмечается в исследовании.

Также оказалось, что более чем у трети такси нет шашечек и колпаков. У «Максима» средняя доля таких машин превышает 97%, у «Индрайвер» – 64%, у «Ситимобил» – более 40%. В основном только Uber, «Яндекс.Такси» и «Таксовичкоф» следят за наличием колпака и шашечек. Доля нарушений у них не превышает 20%.

Выяснилось, что свыше половины (62,5%) машин сервиса «Максим» имеют нарушения по цвету транспортного средства. Меньше всего несоответствий цвета машин белому/желтому у «Яндекс.Такси», Uber, «Везет» и «Ситимобил».

Летом этого года Московская торгово-промышленная палата совместно с крупнейшими агрегаторами такси договорились о запуске системы мониторинга таксомоторных перевозок, которая предполагает проведение регулярных контрольных закупок для улучшения качества оказываемых услуг.