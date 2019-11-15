РИАМО - 15 ноя. Транспортная ассоциация московской агломерации представила результаты рейтинга качества агрегаторов такси в столице по состоянию на октябрь этого года, результаты исследования имеются в распоряжении РИАМО.
Проверке подвергли агрегаторы Uber, Gett, «Ситимобил», «Везет», «Индрайвер», «Максим», «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф». У машин проверялось наличие разрешений на работу, цвет корпуса, наличие колпаков и шашечек. В совокупную выборку попали 250 такси.
«Проведение контрольных закупок осуществлялось посредством размещения заказов через мобильные приложения у восьми агрегаторов (более 90% машин такси пользуются услугами этих агрегаторов). Указанные в заказе данные — госномер, марку и модель автомобиля — сверяли с данными фактически прибывшего автомобиля», - отмечается в материале.
Проверка наличия или отсутствия разрешения проводилась на основании данных, указанных в официальном реестре на сайте правительства Москвы.
«Лидером по доле машин с нарушениями (по параметру «наличие разрешений» - ред.) стал агрегатор «Максим» (93,5%), на втором месте «Ситимобил» (38,7%), на третьем – «Индрайвер» с долей нарушений в 37,5%. Минимальная доля машин без разрешений приходится только на два агрегатора такси – «Яндекс.Такси» (6,3%) и Uber (3,1%)», - отмечается в исследовании.
Также оказалось, что более чем у трети такси нет шашечек и колпаков. У «Максима» средняя доля таких машин превышает 97%, у «Индрайвер» – 64%, у «Ситимобил» – более 40%. В основном только Uber, «Яндекс.Такси» и «Таксовичкоф» следят за наличием колпака и шашечек. Доля нарушений у них не превышает 20%.
Выяснилось, что свыше половины (62,5%) машин сервиса «Максим» имеют нарушения по цвету транспортного средства. Меньше всего несоответствий цвета машин белому/желтому у «Яндекс.Такси», Uber, «Везет» и «Ситимобил».
Летом этого года Московская торгово-промышленная палата совместно с крупнейшими агрегаторами такси договорились о запуске системы мониторинга таксомоторных перевозок, которая предполагает проведение регулярных контрольных закупок для улучшения качества оказываемых услуг.
Какой водитель такси тебе нужен? Тест
10 вопросов | Пройден 353 раза
Пройди тест РИАМО и «Резидент Такси» и узнай, какой водитель такси тебе подходит.
Выбираю только проверенные варианты по персональной скидке
Образцовый водитель
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии