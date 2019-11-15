РИАМО - 15 ноя. Второго декабря истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, налога на доходы физических лиц по направленным гражданам в 2018 году налоговым уведомлениям, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«Уплатить налоги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через платежные терминалы и онлайн-сервисы банков, кассы местных администраций или отделения федеральной почтовой службы», - говорится в сообщении.

Если у пользователя нет личного кабинета налогоплательщика и он зарегистрирован на портале госуслуг, то на главной странице портала можно найти кнопку «Оплата по квитанции». Так как отдельные квитанции в этом году к налоговому уведомлению не прилагались, то из уведомления нужно ввести цифры универсального идентификационного номера (УИН) платежа.

«Тем, кто легкомысленно относится к исполнению своих налоговых обязательств, следует помнить, что неуплата налогов в установленный законодательством срок влечет начисление пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, применение мер принудительного взыскания задолженности», - добавляется в материале.

В частности, на должника могут подать в суд и открыть в отношении него исполнительное производство о взыскании средств за счет имущества, включая средства на банковских счетах, удержание из зарплаты и арест имущества. Также должников могут ограничить в праве выезда за пределы страны.

Процедура взыскания долга приводит и к дополнительным расходам: оплате госпошлины при рассмотрении дела в судебном порядке, а в случае взыскания недоимки судебными приставами – к оплате исполнительского сбора.