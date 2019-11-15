РИАМО - 15 ноя. Первые жители пятиэтажек на Бескудниковском бульваре столицы уже получили ключи от квартир в домах-новостройках по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«На сегодняшний день первые 55 семей из домов 48, корпуса 1 и 3 на Бескудниковском бульваре заключили договоры на равнозначное жилье в новостройках на Дмитровском шоссе и Бескудниковском бульваре. Сейчас документы проходят госрегистрацию для перехода права собственности на квартиры», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что еще 19 московских семей пригласили в департамент для подписания договоров.

В сентябре жители двух домов на Бескудниковском бульваре получили от департамента городского имущества письма с предложениями равнозначных квартир по реновации.

«На днях я заключил договор на новую квартиру и оказался одним из первых жителей новостройки. Квартира меня полностью устроила, да и сам дом расположен удобно, недалеко от метро. В центре информирования мне предложили помощь при переезде, организовали бригаду грузчиков и перевезли все вещи в новый дом», – отметил участник программы реновации Михаил Солдатов.