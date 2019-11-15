На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине, инцидент произошел в трамвае.
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На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине, инцидент произошел в трамвае.
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