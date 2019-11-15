РИАМО - 15 ноя. Столичная осень радует жителей теплой погодой, столбики термометров показывают температуру выше климатической нормы в сентябре, октябре и первой половине ноября, таким образом в этом году осень может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С первых дней осень 2019 года в Москве взяла курс на тепло! И каждый из осенних месяцев оказывался теплее многолетних значений. И с большой вероятностью, что текущая осень в столице окажется самой теплой за последние 140 лет», - говорится в сообщении.

В начале осень погода радовала москвичей летним теплом. Днем температура достигала плюс 21-26 градусов, а ночью не опускалась ниже плюс 10. Похолодание наступило только в конце сентября и было коротким. Первый месяц столичной осень превысил климатическую ному по температуре на 1,3 градуса.

В октябре превышение климатической нормы было больше – на 4 градуса. Исключением стали всего пять дней второго месяца осени, когда зафиксировали температуру ниже нормы. Также в октябре в столице выпал снег, но пролежал он всего около суток. Прошедший октябрь вошел в тройку самых теплых за все время наблюдений.

И первая половина ноября в Москве также отметилась теплом. Температура воздуха на сегодняшний день уже превысила многолетние значения на 4,4 градуса, что может сделать последний месяц осени также одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд удерживает ноябрь 2013 года, тогда в мегаполисе отметили превышение среднемесячной температуры на 2,8 градуса.

«Теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на 1 и более градусов, бывает не часто. За период с 1880 года таких сезонов набралось лишь 24, а самыми теплыми они были в 1938 и 1974 годах. А на 2 градуса и более было всего восемь сезонов», - уточняется в материале.

С начала XXI века синоптики ни разе не отмечали холодную осень. Семь раз она соответствовала средней температуре, а в остальных случаях превышала ее на 1-2 градуса.

Но теплая осень – это не гарантия того, что и зима тоже будет нехолодной. Из 24 теплых осенних сезонов только 50% перешло в теплую зиму. Так было, например, в 2008, 2011, 2013, 2015 и 2018 годах.