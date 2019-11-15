РИАМО - 15 ноя. Автобусы «Мострансавто» с 1 января 2019 года перевезли 20,3 миллиона школьников и студентов, обучающихся в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

В среднем в будний день транспортные средства перевозят 106 тысяч пассажиров, оплачивающих проезд по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

«Больше всего школьников и студентов перевез самый крупный филиал «Мострансавто» – МАП №2 города Коломна (производственные базы в Коломне, Воскресенске, Бронницах, Озерах и Луховицах) – 2,3 миллиона учащихся», – говорится в сообщении.

Автобусы Подольского филиала перевезли 1,2 миллиона учащихся. 1,1 миллиона школьников и студентов воспользовались услугами перевозчика в Ногинске. Почти одинаковое количество транзакций по ученическим картам зафиксировано в Дмитрове и Клину – в среднем по 1 миллиону в каждом городском округе.

Льготные карты «Стрелка» позволяют учащимся значительно экономить на проезде. Первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50% от тарифа по карте. Начиная с 36-й поездки, скидка составляет 99%. Ежемесячно доступна оплата не более 200 поездок.