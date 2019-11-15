РИАМО - 15 ноя. Недостроенный самовольный объект снесли в деревне Мисайлово в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Собственник вел самовольное строительство нежилого здания торгового назначения на земельном участке общей площадью порядка 1,2 тысячи квадратных метров.

«Более 5 лет здание простояло в незавершенном состоянии, рядом расположена церковь Димитрия Солунского. Совместно с администрацией Ленинского городского округа проведена работа по сносу самовольного объекта. В настоящее время земельный участок свободен от построек», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье выявлено порядка 1,8 тысячи недостроев, среди которых 55% – это самовольно возведенные объекты, остальные – объекты незавершенного строительства. Работа по их ликвидации или приведению в соответствие продолжается: почти за два года ликвидировано 533 незавершенных объекта.

Гордиенко отметил, что именно самовольные строения несут опасность для жителей, так как возможно обрушение конструкций здания, а подобные здания часто выбирают для своих игр дети. Кроме того, постройки используются для временного проживания бездомных граждан. Поэтому ликвидация таких объектов помогает визуально улучшить облик и повысить комфорт города.