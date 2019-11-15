РИАМО - 15 ноя. Московские магазины и ТЦ начали готовиться к Новому году – торговые залы украшают праздничной атрибутикой, также в продаже появились тематические товары, сообщают пользователи соцсетей.

«В «Пятерке» уже продают гирлянды и мишуру, новогоднее настроение в голову ударило», - написала @caxap_63 в Twitter.

В столичном ТРЦ «Хорошо!» появилась стильная елка и разноцветные гирлянды. Также пользователи делятся фотографиями из ГУМа – в этом магазине уже поставили высокую елку с «космическими» игрушками, подвесили под потолком новогоднюю ракету, планеты и звезды. Преобразился и фасад главного магазина страны – его украсили множеством лампочек.

Как отметил пользователь Instagram с ником urix, ГУМ нарядили «скромненько, но со вкусом».

Однако некоторые москвичи посетовали, что из-за теплой погоды не чувствуют приближения главного зимнего праздника, либо новогоднее настроение приходит к ним не вовремя.

«А я из-за новогодней рекламы и убранства в магазинах ловлю новогоднее настроение где-то в середине декабря, а потом досвидули», - написала @LinaInfinity7 в Twitter.