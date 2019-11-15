РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу торжественно открыл в гимназии №24 спортивный зал для занятий самбо, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в гимназии прошли торжественные мероприятия, посвященные предстоящему Всероссийскому дню самбо, который отметят 16 ноября.

«Спорт – основа жизни. Я очень рад, что сегодня в гимназии №24 мы открываем зал для занятий самбо. Это уже шестой такой зал в школах округа с 2017 года», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в школах Люберец активно развивают разные виды спорта. В школах открываются различные секции.

Ружицкому от Московской областной федерации самбо вручили награду за развитие в округе данного вида спорта.

Также в гимназии открыли фотовыставку, посвященную самбо. Помимо этого, прошел открытый урок, в ходе которого спортсмены провели показательные выступления.