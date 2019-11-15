РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 ноя. Медикам кожно-венерологического диспансера подмосковного Королева в пятницу вручили почетные грамоты и благодарности в честь 50-летия учреждения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Кожно-венерологический диспансер был открыт в Королеве в 1969 году. В честь 50-летия учреждения была открыта памятная доска директору диспансера Галине Шаминой, которая руководила им 46 лет с момента открытия.

«Ваш коллектив – это прекрасный пример того, как гармонично и плодотворно могут сочетаться молодость и опыт. Вы все настоящие профессионалы, которые любят свое дело. Желаю вам хорошего настроения, доброго здоровья и сознательных пациентов», – сказала заместитель главы администрации округа Виктория Королева.

Она вручила сотрудникам диспансера почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд.