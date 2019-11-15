РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. В культурном центре поселка Красково подмосковных Люберец в пятницу состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, приглашаются все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Красковский культурный центр приглашает любителей рукоделия на мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Дружба крепкая», посвященный Международному дню толерантности. Мероприятие состоится 15 ноября в 17:00», – говорится в сообщении.

Красковский культурный центр находится по адресу: городской округ Люберцы, поселок Красково, улица Лорха, дом №2. Вход свободный.

Международный День толерантности отмечается ежегодно 16 ноября. В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли «Декларацию принципов терпимости».