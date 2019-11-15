РИАМО - 15 ноя. Ряд инвестиционных проектов планируют реализовать на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира» в Подмосковье, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Решение о присвоении городскому округу Кашира статуса ОЭЗ промышленно-производственного типа было принято 7 ноября в соответствии с постановлением правительства РФ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«На территории ОЭЗ «Кашира», в частности, планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию современного высокотехнологичного тепличного комплекса, научно-производственного предприятия полного цикла по производству приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных, высокотехнологичного производства алюминиевой ленты методом непрерывного литья», - говорится в документе.

Также запланировано строительство дата-центра, позволяющего предоставлять услуги центра обработки и хранения данных, поддержки и эксплуатации информационных систем, разработке программных продуктов для компаний энергетического сектора и ЖКХ.

К 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Кашира» составит около 5,7 миллиарда рублей. Будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест.