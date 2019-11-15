РИАМО - 15 ноя. Уголовное дело об избиении беременной женщины в общественном транспорте на северо-востоке столицы передадут для расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

«В средствах массовой информации распространены сведения об избиении беременной женщины в общественном транспорте на северо-востоке Москвы. В сообщении указывается, что во время избиения женщина потеряла сознание, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что по данному факту органы полиции возбудили уголовное дело.

По словам Ивановой, уголовное дело будет передано Главному следственному управлению СК России по городу Москве для дальнейшего расследования.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что на северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине. Инцидент произошел в трамвае, где пьяный мужчина беспричинно стал наносить пассажирке удары, в результате чего она потеряла сознание и упала.