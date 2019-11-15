РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. В медицинские учреждения подмосковных Мытищ в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» поступило 11 аппаратов УЗИ с начала текущего года, пять из них передали в городскую клиническую больницу, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Закупленное медицинское оборудование обладает отличными техническими характеристиками, обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет специалистам проводить диагностику на высоком уровне – причем не только в кабинете ультразвуковой диагностики, но и за его пределами. Точная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения пациенту, который нуждается в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

3D УЗИ-аппарат поступил в консультативно-диагностическое отделение перинатального центра МГКБ. Он позволит выявлять больше внутриутробных патологий плода во время пренатального скрининга. Также введены в эксплуатацию два ультразвуковых диагностических портативных аппарата. Они приобретены для диагностики заболеваний у детей. Два современных передвижных аппарата экспертного класса для УЗИ сосудов и сердца установили в стационаре МГКБ.