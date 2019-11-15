РИАМО - 15 ноя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолетов в международном аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.

Воздушное судно Airbus А-320 сообщением Минск – Москва при рулежке на стоянку в аэропорту Шереметьево задело находившийся рядом борт. В результате касания самолет получил незначительные повреждения. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход проверки и ее результаты находятся на контроле межрегиональной транспортной прокуратуры», – говорится в сообщении.