РИАМО - 15 ноя. Открытие нового терминала С в столичном аэропорту Шереметьево состоится в январе следующего года, терминал получил разрешение на ввод от Росавиации, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С (этап 1). Открытие терминала запланировано в январе 2020 года», – говорится в сообщении.

Расчетная пропускная способность нового терминала – порядка 20 миллионов пассажиров ежегодно. Общая площадь семиэтажного терминала составляет 127,3 тысячи квадратных метров.

Для оперативного и качественного обслуживания пассажиров в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма.