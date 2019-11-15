РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Москвы, которого подозревают в том, что на своей даче в СНТ «Вторчермет» он издевался над бездомным псом, после чего тот умер, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Зоозащитники при отлове обнаружили собаку, подвешенную на проволоке и неоднократно проколотую вилами, а также с выдернутой лапой. Пса назвали Вилли и забрали в ветклинику на лечение, где он промучился пять часов и умер. Активисты сообщили о происшедшем в полицию.

«По данному факту сотрудники отдела дознания УМВД России по горокругу Подольск возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении подозреваемого – жителя Москвы 1958 года рождения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сказала сотрудница.

Активисты и волонтеры развернули в интернете кампанию против живодера, они просят подписать петицию о более строгом наказании. Также подают заявления в полицию и прокуратуру с требованием переквалифицировать дело по части 2 статьи 245, поскольку на сегодняшний день заведено уголовное дело по части 1 статьи 245.

«Мы считаем, что необоснованно применена более легкая часть обвинения. Теперь мы ждем переквалификации, если этого не будет, то предстоит обжалование. Ждем назначения даты судебного заседания. Стражи закона говорят в один голос – дед раскаялся, сожалеет, он пожилой, инсультник, а этот бездомный пес убил 47 кур, которых дед собирался есть зимой. Но мы будем упрямо добиваться соблюдения закона. Закон суров, но он закон», – сказал активист приюта для собак «Домашний»: «Выбери меня».