РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. Более 20 команд учащихся 5-7 классов школ подмосковных Мытищ приняли участие в интеллектуальном квесте «Город знаний», в рамках состязания победила команда лицея №15, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В городском округе Мытищи был реализован новый проект Мытищинского школьного парламента – Окружной межшкольный интеллектуальный квест «Город знаний» среди обучающихся 5-7 классов. Мероприятие направлено на формирование у школьников исследовательского склада ума, навыков аналитического и системного мышления.

«Такого рода мероприятия расширяют кругозор детей, учат их умению сопоставлять, анализировать, применять собственные знания и эрудицию в нестандартной ситуации, в условиях ограниченного времени. В квесте 14 ноября приняли участие 22 команды учащихся школ округа. Победителем стала команда лицея №15, на втором месте – гимназии №17, на третьем – школы №28», – говорится в сообщении.