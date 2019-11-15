РИАМО - 15 ноя. Сотрудники транспортного комплекса столицы создали портрет типичного безбилетника, это материально обеспеченные мужчина или женщина в возрасте около 30 лет, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Если говорить без гендерной принадлежности, то это активная категория граждан, экономически активная. Возрастом от 26 до 32 лет. Мы делаем вывод, что более старшее поколение, они, наверное, более ответственно подходят к этому вопросу», - сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Он также отметил, что в столичном общественном транспорте часто бывают ситуации, когда люди, обладающие правом льготного проезда (например, социальные персонифицированные карты), не считают нужным приложить свою карту к валидатору, потому что уверены, что в любом случае обладают правом бесплатного проезда.

Павлов пояснил, что закон говорит об обратном, льготники обязаны всегда прикладывать проездной или карту к валидатору, несмотря на право бесплатного проезда.