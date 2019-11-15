РИАМО – 15 ноя. Из-за обилия облаков метеорологи считают ноябрь самым хмурым и депрессивным месяцем в году, сообщает ТАСС.

«Ноябрь – это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость», – сказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами.

Вильфанд подчеркнул, что длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.

Чтобы избежать плохого настроения, метеоролог посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.