РИАМО – 15 ноя. Общественники выступили с инициативой об установлении единых правил перевозки домашних животных для всех авиакомпаний в России, поводом для этого стал инцидент с толстым котом, хозяина которого авиаперевозчик лишил бонусных милей из-за того, что мужчина пронес упитанное животное на борт с нарушением правил, пишет в пятницу газета «Известия».

«С такой инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров. <…> Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных — максимальный вес питомцев, которых пускают в салон, с учетом переноски варьируется от 5 до 12 килограммов», - поясняется в статье.

При этом в Федеральных авиационных правилах (ФАП) нет точных размеров и требований по весу для домашнего животного.

Общероссийское объединение пассажиров предложило разрешить провозить в салоне домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышающей 115 сантиметров, и общим весом 8 килограммов. Авиакомпании будут иметь возможность увеличивать эту норму, что станет для них дополнительным конкурентным преимуществом.

Руководитель ООП Илья Зотов рассказал, что кроме этого в ФАП надо закрепить требования, которые позволят пассажиру доплатить за минимальный перевес животного в 1-2 килограмма, чтобы взять его в салон. Это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать неприятных ситуаций.

Он добавил, что в нынешних правилах прописаны только общие моменты, например, какие документы нужны на животное, какие требования предъявляются к переноске, также сами перевозчики устанавливают конкретные габариты и максимальный вес питомца.

«Нужно установить единые правила, приемлемые для всех — и перевозчиков, и для их клиентов. Единая норма избавит от необходимости изучать требования каждой авиакомпании», — сказал Зотов.

В ООП провели мониторинг и определили, что многие отечественные авиакомпании установили максимальную норму по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, на уровне 8 килограммов (с переноской). Это структуры группы «Аэрофлот» — «Россия», «Аврора», «Победа», а также S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», Red Wings и другие. Самая жесткая норма — у «Северстали» (5 килограммов). Наиболее лояльны к пухлым животным Utair (10 килограммов) и «Нордавиа» (12 килограммов).

Аллерголог-иммунолог, профессор Владимир Прокопенко уверен, что наличие животного в салоне может создать проблемы для аллергиков.

«То, насколько сильной будет реакция, зависит от индивидуальных особенностей человека. Аллергия может проявляться в виде першения в горле, насморка, зуда и слезотечения, в пиковом случае может возникнуть приступ удушья», - подчеркнул эксперт.

Однако владельцы домашних животных, путешествующие с ними в самолетах, неохотно расстаются со своими питомцами. И для этого есть основания. Нередко в СМИ появляются истории о том, что кошка или собака не пережила перелет в багажном отделении.

Ранее в Facebook пассажир Михаил Галин пожаловался, что в Латвии его кота пустили в салон самолета, а в московском Шереметьеве при регистрации рейса «Аэрофлота» во Владивосток сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы веса: животное весило 10 килограммов вместо положенных для ручной клади восьми. Тогда мужчине отказали в регистрации и предложили сдать питомца в багаж. В итоге пассажир подменил кота на взвешивании и таким образом смог пронести питомца в салон.