РИАМО - 15 ноя. Оператор «Ростелеком» ведет переговоры с компанией «Актион девелопмент» об аренде порядка 15 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Академик» на проспекте Вернадского в Западном округе Москвы, пишет в пятницу газета «Ведомости».

По словам источников издания, достигнута принципиальная договоренность об условиях аренды, но сам договор пока еще не подписан.

«Ростелеком» давно ищет себе дополнительный офис в Москве, государственному холдингу связи необходимо куда-то перевести часть своих подразделений, в том числе из здания Центрального телеграфа в Никитском переулке, между улицей Тверская и Большая Никитская», – отмечается в материале.

Сейчас компания занимает 48 тысяч «квадратов» в бизнес-центре Comcity в Румянцеве в новой Москве и площади в комплексе на Гончарной улице.

Если сторонам удастся договориться, «Ростелекому» предстоит ежегодно платить за новый офис 375-390 миллионов рублей.