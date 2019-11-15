РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. В Мытищинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в деревне Беляниново в рамках проекта «Активное долголетие» прошел час краеведения, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

«В ходе встречи 14 ноября слушатели погрузились в мир искусства и узнали интересную информацию о русских народных промыслах, в которых отображаются культурные традиции нашего народа. Земля мытищинская на редкость богата талантливыми мастерами», – говорится в сообщении.

На территории городского округа имеется три народных художественных промысла: Жостово – прославленный русский художественный промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов, существующий с 1825 года, Федоскино – старейший центр лаковой миниатюрной живописи в России и «Былина» – необычное производство русских народных кукол.

«В ходе мастер-класса все желающие смогли сделать яркие поделки, в которых угадывается новогоднее настроение. При этом каждый смог почувствовать себя настоящим художником», – добавляется в сообщении.

Ведущая мероприятия рассказала об истории предприятий по производству уникальных произведений искусства и о людях, прославивших Мытищи на весь мир, провела обзор книг Аллы Ураловой «Мытищинские мастера», «Национальное достояние» и продемонстрировала на экране тематические видеоматериалы.