РИАМО - 15 ноя. Основатель «Рольфа» Сергей Петров решил продать компанию, сделка предварительно согласована советом директоров, пишет газета «Ведомости».

«Основной акционер крупнейшего российского автодилера – кипрская Delance Limited начала поиск покупателя на 100% «Рольфа». Компания проинформирована о решении акционера начать поиск покупателя, продолжает работать без изменений», - говорится в сообщении.

Петров отметил, что будет подготовлен закрытый список претендентов на покупку компании.

В июне этого года основатель автодилера стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией.

Сейчас крупнейшим владельцем Delance является сын Сергея Петрова - Александр (98,32%), остальные 1,68% – у бывшего владельца дилера «Пеликан-авто» Игоря Малярова.