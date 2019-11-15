РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В подмосковном Подольске двух сотрудников транспортной полиции задержали за взятку в 500 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела по факту обнаружения партии красной икры без документов, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На территорию терминала №2 АО «Подольское ППЖТ» поступил сборный груз, в том числе и с икрой рыб лососевых пород, на которую отсутствовали товаросопроводительные документы, подтверждающие ее происхождение и качество. Вопреки установленному порядку, врио начальника ЛО полиции на ж/д станции Подольск не провел должных проверочных мероприятий, принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела и привлек коллегу для реализации преступного умысла, направленного на получение взятки с владельца товара.

«Сумма незаконного денежного вознаграждения должна была составить 500 тысяч рублей, но при получении первой части в размере 250 тысяч рублей, подозреваемых задержали сотрудники ОСБ УТ МВД России по ЦФО и ФСБ России», – говорится в сообщении.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников транспортной полиции. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка владельцу ввезенного товара, в том числе и по факту незаконного оборота водных биологических ресурсов.

По данному факту начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.