РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. Мытищинский завод «Метровагонмаш» благодаря наращиванию производственных мощностей вошел в тройку мировых лидеров по производству вагонов метро, сообщается на сайте администрации городского округа.

14 ноября в Мытищах состоялось пленарное заседание «Качество продукции машиностроения – основа развития экономики России». Мероприятие прошло в рамках XVII Всероссийского форума качества «Лучший опыт – для лучшей жизни!». Форум посвящен вопросам повышения качества продукции машиностроительной отрасли, которая составляет основу развития всей экономики.

«Метровагонмаш» входит в состав «Трансмашхолдинг» – крупнейшей компании по производству железнодорожного городского и рельсового транспорта в России и СНГ, которая занимает 6 место на международном рынке. За последние три года «Метровагонмаш» стремительно наращивал производственные мощности и вошел в тройку мировых лидеров по производству вагонов метро», – сказал генеральный директор предприятия «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

Участники форума ознакомились с передовыми идеями и практиками в области управления качеством и обеспечения безопасности в машиностроительном производстве, обсудили свои бизнес-задачи, обменялись опытом с коллегами из других организаций и специалистами компаний-лидеров. Также вместе с ведущими экспертами страны обсудили наиболее актуальные вопросы качества продукции машиностроения и побывали на профессиональной экскурсии.

«В городском округе Мытищи сегодня проживает 240 тысяч человек, 170 тысяч трудоспособного населения, мы одни из ведущих в области по объемам промышленного производства, конечно, лидер в этом – «Метровагонмаш», на базе которого проходит сегодняшнее мероприятие», – сказал глава муниципалитета Виктор Азаров.

К участию в программе пленарного заседания были приглашены руководители и специалисты по качеству предприятий реального сектора экономики, представители организаций науки и образования, государственного управления, эксперты органов по сертификации и аудиторских компаний, все, кто интересуется вопросами управления качеством и обеспечения безопасности.

Организаторами форума выступили: Всероссийская организация качества, АО «Трансмашхолдинг», АО «Метровагонмаш», НП «Объединение производителей железнодорожной техники», форум прошел при поддержке и участии Минпромторга России, Росстандарта, ТПП РФ, РСПП.