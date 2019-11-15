РИАМО - 15 ноя. На предстоящих выходных на территории столицы будет тепло, но в ночные часы ожидаются небольшие заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

Влияние на погоду средней полосы европейской России теплого антициклона сохранится в выходные. Такой продолжительный период теплой, сухой и солнечной ноябрьской погоды уже получил парадоксальное название «зимнее бабье лето».

«В Москве переменная облачность без осадков. В субботу – плюс 4-6 градусов, в воскресенье – плюс 6-8 градусов. По ночам местами не исключены небольшие заморозки», – говорится в сообщении.

Также в выходные в Московском регионе ожидается облачная погода, но обойдется преимущественно без осадков.