РИАМО - 15 ноя. Грузовой автомобиль «Газель» перевернулся в результате дорожной аварии в районе 101-го километра МКАД, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«На внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась на бок грузовая «Газель». На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

Движение транспорта было ограничено по средним рядам. В настоящий момент оно восстановлено.