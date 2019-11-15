РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» нашли родственников пожилого мужчины, который потерял память, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

14 ноября около 13:00 волонтер движения «Милосердие – Подольск» встретила мужчину возле киоска «Союзпечать» на пересечении улиц Комсомольская и Матросская. Мужчина примерно 70 лет был в растерянности, не помнил, как его зовут и где он живет. Говорил, что дома ждет жена. В полиции мужчина вспомнил свои имя и фамилию (Анатолий Гуреев), дату рождения не помнил. Из отделения полиции до обнаружения родственников мужчину направили в медучреждение.

«Родственники забрали Анатолия Гуреева из Подольской городской клинической больницы», – говорится в сообщении.

Волонтерское движение поблагодарило волонтера Надежду за правильные действия в работе с потерявшимся человеком, а также всех неравнодушных людей за звонки.