РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 ноя. В Домодедове жители старшего поколения смогут посетить бесплатные занятия по скандинавской ходьбе 17-19 ноября в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа.

Скандинавская ходьба – это вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» пожилые жители могут бесплатно посещать занятия по этому направлению.

«Расписание на ближайшее время: 17 ноября 10:15 – 12:00 в ГПКиО «Елочки»; 18 ноября 14:00 – 16:00 на улице Советская, дом №8; 19 ноября 10:15 – 12:00 в ГПКиО «Елочки», – говорится в сообщении.

Запись осуществляется по телефону: 8(496)793-28-52. Также посмотреть расписание и записаться на занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги».