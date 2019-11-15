РИАМО - 15 ноя. Следователи организовали проверку в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево, где один из самолетов задел другой лайнер, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, воздушное судно Airbus А-320 сообщением Минск – Москва при рулежке на стоянку задело находившийся рядом борт. В результате касания самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«В настоящее время в аэропорту работают следователи управления. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.