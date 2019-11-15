РИАМО - 15 ноя. Жилой комплекс «Счастье на Волгоградке» в столице введен в эксплуатацию, жилая площадь составляет порядка 8,5 тысяч квадратных метров, в доме 150 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Двухсекционный многоквартирный дом имеет жилую площадь около 8,5 тысяч квадратных метров. В здании 16 этажей, а также два подземных этажа. Подземный паркинг рассчитан на 143 автомобиля. В доме 45 однушек, 75 двухкомнатных квартир, 30 трехкомнатных», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что девелопер выполнил свои обязательства не только в части строительства ЖК, но и по обустройству дворовой территории.

«Он осуществил озеленение, установил детскую площадку. В целях безопасности жильцов организовано видеонаблюдение», – добавила Пятова.

Новый дом отличается высоким уровнем энергоэффективности, системой внутреннего микроклимата, оригинальной планировкой и дизайном.