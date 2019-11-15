РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Во Дворце культуры подмосковных Люберец 17 ноября состоится концерт, посвященный юбилею хореографического ансамбля «Карусель», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Долгий путь с танцем» - образцовый коллектив хореографического ансамбля народного танца «Карусель» в Люберцах отметит 40-летний юбилей. Праздничный концерт состоится 17 ноября в 16:00 в Люберецком дворце культуры», - говорится в сообщении.

В юбилейную программу войдут десять танцевальных номеров. В финале подготовили хореографическую композицияю «Улица мира» в постановке 1983 года. В ней задействовуют учащихся ансамбля «Карусель» разных лет и детской хореографической школы (ДХШ).

«Также ожидаются три танца-поздравления от учащихся ДХШ, народного хореографического ансамбля «Россия» и ансамбля родителей учащихся ДХШ «Калейдоскоп», - отмечается в материале.

Концерт в честь 40-летия «Карусели» посвящен памяти хореографа Василия Тропина. Вход свободный. Дворец культуры находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №200.