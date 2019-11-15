РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам России прошла в СДК «Заря» городского округа Домодедово, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«По сложившейся традиции 14 ноября 2019 года в рамках Всемирного дня молодежи в СДК «Заря» состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам «Я – гражданин России», - говорится в сообщении.

Паспорт гражданина Российской Федерации вручили 11 обучающимся восьмых классов Заревской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов.

«В мероприятии принимали участие почетные гости: председатель совета ветеранов села Растуново Галина Ермачкова, заведующий филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово «Историко-художественный музей» имени Б.И. Тимофеева Нина Тимофеева, почетный работник здравоохранения, ветеран труда Ольга Ильина. Они поздравили ребят с важным в их жизни событием и вручили паспорта», - добавляется в материале.

Клятву от лица юных граждан Российской Федерации зачитала ученица 8А класса Кристина Карикова.