РИАМО - 15 ноя. В Москве первая половина текущего месяца по температурным показателямоказалась теплее климатической нормы на 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Миновала первая половина ноября и в историю наблюдений над московской погодой она войдет теплой. Средняя температура минувших дней оказалась выше нормы на 4 градуса. Теплым ожидается и сегодняшний день. Ее (температуры - ред.) максимальное значение в пятницу ожидается от 5 до 7 градусов», - говорится в сообщении.

Однако ждать рекордов в пятницу не стоит. Самым теплым днем 15 ноября стало в 2010 году, когда термометры показали плюс 12,4 градуса.

Самая холодная ночь 15 ноября отмечалась в 1965 году. Тогда под утро ударили сильные морозы, температура понизилась до минус 20,3 градуса.

Сильными осадками отметился этот день в 1931 году. На Московскую землю выпало 16,8 миллиметра осадков при месячной норме в 58 миллиметров.