РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в микрорайоне Заря городского округа Балашиха находятся в завершающей стадии, ведутся отделочные работы, монтаж оборудования, приступили к благоустройству территории, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Площадь ФОКа составляет более 2 тысяч квадратных метров. Помимо бассейна в спорткомплексе будут тренажерный зал и зал для сухого плавания. Пропускная способность ФОКа составит 64 человека в смену. Проектом предусмотрено возведение здания с учетом доступа для маломобильных групп населения.

«В настоящее время в физкультурно-оздоровительном комплексе завершается строительство. На этом этапе здесь работает около 30 человек, которые осуществляют отделочные работы, монтаж оборудования и освещения, устанавливают кондиционеры и благоустраивают территорию», - сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Николай Волчков.

Он добавил, что спортивный комплекс будет оснащен современными тренажерами и спортинвентарем. Его установят после окончания отделочных работ. Бассейн в спорткомплексе уже прошел технологические испытания, его оснастили системой очистки и мониторингом качества воды.

Строительство спорткомплекса с бассейном начали в 2018 году. Проект реализуется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков. На строительство было выделено около 250 миллионов рублей.