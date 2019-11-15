РИАМО – 15 ноя. Водка с нерастительными ароматизаторами и элементами декора может исчезнуть с российских прилавков после вступления в силу нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции», пишет в пятницу газета «Известия».

«В действующей редакции техрегламента, который вступает в силу в 2021 году, водка – это спиртной напиток крепостью 37,5-56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Документ не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты», – говорится в статье.

В материале уточняется, что действующий российский ГОСТ позволяет производителям водки использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 граммов, а также специально подготовленные колосья и зерна.

Производители спиртного в свою очередь предложили внести изменения в техрегламент в части определения водки и других спиртовых настоев.

По их мнению, использование элементов декора дает возможность производить оригинальные напитки к памятным датам. При этом ограничение по использованию только растительного сырья не позволит применять такие ароматические вещества, как синтетический ванилин и продукты пчеловодства, хотя они уже давно используются в производстве водки для смягчения вкуса напитка и придания ему новых ароматов.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подчеркнул, что запрет на нерастительные пищевые добавки следует снять, так как во всем мире алкогольная индустрия использует полный спектр вкусов.