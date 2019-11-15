РИАМО - 15 ноя. Более 22 тысяч контейнерных площадок Москвы подготовили к раздельному сбору мусора, что составляет 97% от их общего количества, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Полностью площадки будут укомплектованы к концу декабря, таким образом столица досрочно переходит на программу раздельного сбора отходов. Во всех дворах будут стоять синие и серые емкости – для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. На площадках устанавливаются и информационные стенды о программе», – сказал Бирюков.

Он отметил, что система раздельного накопления отходов позволит увеличить объемы и качество направляемых на переработку полезных компонентов твердых коммунальных отходов.

«Принципиально в жизни москвичей с внедрением раздельного накопления ничего не меняется, так как экологически ответственное поведение – это добровольная гражданская позиция. Основная задача города в этом отношении – обеспечить доступность инфраструктуры, обслуживание системы раздельного накопления и принять меры по повышению экологической грамотности москвичей. Этим мы сейчас и занимаемся», – добавил заммэра.

Он уточнил, что транспортировка «полезных» отходов из емкостей до объектов сортировки будет осуществляться отдельной мусоровывозящей техникой с синей цветовой индикацией. После сортировочных станций мусор попадет на заводы по переработке мусора.

Кроме того, к международному дню переработки вторсырья комплекс городского хозяйства столицы подготовил обучающие видеоролики для школьников о раздельном сборе отходов. Анимационные видео, главными героями которых стала семья медвежат, в доступной форме рассказывают о том, почему необходимо разделять отходы и как правильно это делать. Ролики будут демонстрироваться в школах и дошкольных учреждениях.