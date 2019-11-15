РИАМО - 15 ноя. На Симферопольском бульваре в Москве восстановили движение трамваев, которое ранее было ограничено из-за дорожной аварии, произошедшей на путях, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

В 08:40 на Симферопольском бульваре в районе дома 7 на трамвайных путях столкнулись трамвай, «Газель» и Ford. Из-за ДТП движение трамваев было ограничено.

«На Симферопольском бульваре движение трамваев восстановлено», – говорится в сообщении.