РИАМО - 15 ноя. Грузовик и две легковушки столкнулись на восточном участке внутренней стороны МКАД, из-за этого движение в районе 103-го километра кольцевой трассы было ограничено, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 8 утра на 103-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех единиц транспорта – грузового КамАЗа и двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия произошло рассыпание груза на проезжую часть», – говорится в сообщении.

Движение транспорта на данном участке было ограничено, сейчас его восстановили.