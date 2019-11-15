РИАМО - 15 ноя. Трамвай и два автомобиля столкнулись на Симферопольском бульваре в столице, движение трамваев в месте аварии ограничено, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Симферопольском бульваре в районе дома 7 в 08:40 произошло ДТП на трамвайных путях. Столкнулись трамвай, «Газель» и Ford», – говорится в сообщении.

Из-за произошедшей дорожной аварии движение трамваев на Симферопольском бульваре ограничено.