РИАМО - 15 ноя. Три легковых автомобиля столкнулись на улице Молдагуловой в Восточном округе Москвы, пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 09:00 на улице Молдагуловой в районе дома 19 произошло столкновение трех единиц транспорта – Chevrolet, Mazda, Kia», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет. Движение в сторону центра частично ограничено. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.