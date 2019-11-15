РИАМО - 15 ноя. На улице Горбунова в столице затруднено движение общественного транспорта из-за дорожной аварии при заезде на Северо-Западную хорду, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 08:35 на улице Горбунова при заезде на Северо-Западную хорду произошло столкновение двух легковых автомобилей - Kia и «Лады». ДТП без пострадавших», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии ограничено движение общественного транспорта.