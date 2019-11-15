РИАМО - 15 ноя. На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине, инцидент произошел в трамвае, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего она потеряла сознание и упала», – говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшего задержали, им оказался 41-летний житель Московской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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