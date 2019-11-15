РИАМО - 15 ноя. Ряд электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) следуют с задержками из-за опоздания на 29 минут поезда на станции Подсолнечная, сообщается в Twitter-аккаунте АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«Ласточка» №7591 Конаково – Москва отправилась со станции Подсолнечная с опозданием 29 минут. Также на 5-20 минут задерживаются некоторые пригородные поезда, идущие следом», – говорится в сообщении.

Железнодорожники работают над выравниванием графика движения поездов.

Ранее в аккаунте сообщалось, что скоростной поезд «Ласточка» №7591 Конаково – Москва идет с задержкой в 15 минут.