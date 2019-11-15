РИАМО - 15 ноя. В новой Москве ликвидировали пожар в здании, из загоревшегося дома эвакуировались порядка 40 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Накануне в 22:58 столичным спасателям сообщили о пожаре в дачном поселке Кокошкино по адресу: Линейный проезд, дом 8.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в 2-3-этажном здании происходит горение на втором этаже. Принятыми мерами в 23:44 пожар был локализован и в 00:06 ликвидирован на площади 90 квадратных метров», – отмечается на сайте.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 40 человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Всего возгорание ликвидировали 30 единиц техники и 111 человек личного состава.

По данным некоторых СМИ, пожар произошел в общежитии.