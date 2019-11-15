РИАМО - 15 ноя. Почти 100 человек тушили пожар в доме на западе Москвы, в ходе ликвидации возгорания удалось спасти 17 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В пятницу в 02:31 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Удальцова, дом 16.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было подтверждено горение. В ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. В результате происшествия есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 03:34. Как уточнили в МЧС, возгорание происходило в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

Для ликвидации пожара задействовали 27 единиц техники и 95 человек.